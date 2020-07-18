رياضة | بيرنلي يهزم نوريتش سيتي بثنائية في البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيرنلي يهزم نوريتش سيتي بثنائية في البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بيرنلي في تحقيق فوز ثمين على مضيفه نوريتش سيتي 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهبط نوريتش بالفعل قبل فترة لدوري البطولة الإنجليزية وأبقت عليه الهزيمة في المركز العشرين الأخير برصيد 21 نقطة فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز التاسع.

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وتقدم كريس وود بهدف لبيرنلي في الدقيقة 50 ثم استفاد الفريق من هدف عكسي سجله بن جودفري لاعب نوريتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80.

ولعب نوريتش أوقاتا كثيرة من المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد إميليانو بوينديا في الدقيقة 35 وجوزيب دراميتش في الدقيقة 48.