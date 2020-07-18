رياضة | عرض جديد من الأهلي إلى هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي.. التفاصيل الكاملة

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض جديد من الأهلي إلى هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع النادي الأهلي عرضه إلى نظيره هيدير سفيلد تاون الإنجليزي إلى 4 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب الفريق المعار هذا الموسم.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق الأحمر بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب هذا الموسم رفقة الفريق الأحمر.

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ويحاول مسؤلو النادي الأهلي إقناع نظائرهم في هيدير سفيلد تاون الإنجليزي بقبول العرض المالي، من أجل التخلي عن اللاعب المتوج مع منتخب مصر الأوليمبي بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وقدم رمضان صبحي مستوى رائع مع الأهلي منذ عودته معارا في يناير 2019.