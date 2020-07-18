رياضة | قطار أتالانتا يتعطل في محطة فيرونا ويتعادل 1-1 بالكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قطار أتالانتا يتعطل في محطة فيرونا ويتعادل 1-1 بالكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر أتالانتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه هيلاس فيرونا 1 ـ 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وتقدم المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا بهدف لأتالانتا في الدقيقة 50 لكن بعد تسع دقائق فقط أدرك ماتيو بيسينا التعادل لفيرونا.

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وحصد أتالانتا نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الرابع وبفارق الأهداف أمام إنتر ميلان الثالث.

ويلتقي إنتر ميلان مع مضيفه روما غدا الأحد فيما يلتقي لاتسيو يوم الإثنين في مباراة قمة مع مضيفه يوفنتوس الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة.

أما فيرونا فحصد بدوره نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع.