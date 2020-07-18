رياضة | 3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولو الكرة بالنادي الإسماعيلى شروطًا تعجيزية من أجل منع انتقال باهر المحمدى مدافع الفريق للأهلى أو الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

رحيل باهر المحمدي عن الإسماعيلي

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تحدثت مصادر صحفية أن إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، اشترط الحصول على 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى دخول صفقة تبادلية، ونسبة من عائد بيع باهر المحمدي فى المستقبل.

وتضغط إدارة الإسماعيلى على باهر المحمدى، من أجل الانتقال للعب فى الخليج خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا فى ظل وجود اهتمام من جانب أهلى جدة السعودى بالحصول على خدماته.

الجدير بالذكر أن باهر المحمدي وقع عقد مع النادي الأهلي، لمدة أربعة مواسم ونصف، إلا أن الفريق الأحمر تراجع عن الصفقة بسبب مغالاة إدارة الدرويش.