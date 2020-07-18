رياضة | التشكيل الرسمي لموقعة أرسنال ضد مانشستر سيتي فى نصف نهائي كأس إنجلترا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لموقعة أرسنال ضد مانشستر سيتي فى نصف نهائي كأس إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانسشتر سيتي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره فريق أرسنال بعد قليل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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وجاءت تشكيلة مانسشتر سيتي الرسمية كالتالي:"إيدرسون، والكر، لابورت، جارسيا، ميندي، جوندوجان، دي بروين، محرز، دافيد سيلفا، رحيم ستيرلينج، خيسوس".

بينما جاءت تشكيلة أرسنال الرسمية كالتالي:"مارتينيز، موستافي، لويز، تيرني، بيليرين، سيبايوس، تشاكا، ميتلاند نايلز، بيبي، لاكازيت، اوباميانج".