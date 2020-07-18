رياضة | خطوة واحدة تفصل أحمد حجازي للتأهل الي البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل أحمد حجازي للتأهل الي البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى ستوك سيتي فوزا صعبا على نظيره فريق برنتفورد بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

وبهذه النتيجة يقدم نادى ستوك سيتي خدمة على طبق من ذهب لصالح نادى وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي حيث يحتاج الفريق للفوز فى المباراة المقبلة بالجولة الأخيرة ليصعد رسميا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

يذكر أن نادى وست بروميتش قد تعرض لخسارة أمام هيدرسفيلد بنتيجة هدفين مقابل هدف ليتوقف عند المركز الثاني برصيد 82 نقطة يليه نادى برنتفورد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 81 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه وست بروميتش نظيره فريق كوينز بارك رينجرز يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى " شامبيون شيب " فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.