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رياضة | حسين الشحات يهاجم مشجع أهلاوي بسبب شيكابالا

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كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يهاجم مشجع أهلاوي بسبب شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم اللاعب الدولي المصري والنادي الأهلي حسين الشحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام أحد مشجعي النادى الأهلي بعد أن تنمر عن محمود عبد الرازق شيكابالا مهاجم نادي الزمالك.

 

ونشر حسين الشحات عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له بملعب مختار التتش فى النادى الأهلي ليعلق عليها أحد المشجعين مهاجما شيكابالا ليطلب منه لاعب الأهلي عدم التقليل من لاعب نادي الزمالك.

 

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يذكر أن لاعبي النادى الأهلي قد عادوا للتدريبات بعد أن تم الإعلان رسميا عن استكمال مسابقة الممتاز والتي توقفت لأكثر من 3 شهور بسبب انتشار في البلاد.

 

وكان حسين الشحات قد انضم لصفوف النادى الأهلي قادما من صفوف نادى العين الإماراتي الموسم الماضي.

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