رياضة | رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي موقفه من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ونفى رمضان صبحي كل الأنباء المنتشرة بعد أن تواصل معه أحد المسئولين في النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد رمضان صبحي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي أنه لن يلعب في مصر لصالح أي نادي غير المارد الأحمر في الموسم المقبل.

ويجهز النادي الأهلي عرض بقيمة 5 مليون إسترليني لتقديمه إلى نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال الأيام القليلة المقبلة لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي.