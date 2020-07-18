رياضة | فالنسيا يقترب من تعيين جارسيا مديرا فنيا للفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فالنسيا يقترب من تعيين جارسيا مديرا فنيا للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل فريق فالنسيا الإسباني لاتفاق مع خافي غارسيا لتولى منصب المدير الفني الجديد للفريق.

وتولى سالفادور غونزاليس تدريب الفريق بشكل مؤقت عقب إقالة البرت سيلادس الشهر الماضي ويستعد فالنسيا للإعلان عن تعاقده مع جارسيا بعد غد الإثنين بحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية.

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وسبق لغارسيا العمل في الدوري الإسباني حيث تولى تدريب ملقة بين عامي 2014 و2016.

ورحل غارسيا عن تدريب ملقة وانتقل لتدريب روبن كازان الروسي قبل أن يتولى تدريب واتفورد الإنجليزي في يناير (كانون الثاني) 2018 وقاده لنهائي كأس الاتحاد في الموسم الماضي.

ولكن جارسيا تعرض للإقالة من تدريب واتفورد في وقت سابق من الموسم الحالي وابتعد عن العمل منذ ذلك الحين.