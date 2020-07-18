رياضة | مران الأهلي| نصائح فايلر.. بينكيل يقود تدريبات بدنية للاعبين.. ومهام شاقة للحراس

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| نصائح فايلر.. بينكيل يقود تدريبات بدنية للاعبين.. ومهام شاقة للحراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية، التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، حيث يستعد الفريق لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي اليوم السبت بعدما استأنف الفريق تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

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وخاض لاعبو الأهلي تراي ماتش كاملًا أول من أمس، الخميس، في إطار التجهيز للمرحلة المقبلة.

وأدى رباعي حراسة مرمى الفريق اليوم السبت، تدريبات قوية تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، ضمن برنامج الجهاز الفني.

وشهدت التدريبات خضوع شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لتدريبات قوية، في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين يومي ٢٣ و٢٨ يوليو الجاري أمام سموحة والجونة على الترتيب، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها سبتمبر المقبل.