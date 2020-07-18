انت الان تتابع أندريه شورله .. بطل المونديال ينهي مسيرته الكروية مبكرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أندريه شورله لعب دورا مهما في فوز ألمانيا بمونديال البرازيل 2014، غير أنه منذ ربيع 2017 لم يخض مباراة لصالح المانشافت.

ستبقى في ذاكرة عشاق كرة القدم تمريرته الرائعة التي سجل منها ماريو غوتسه هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014. والآن أعلن أندريه شورله، نجم دورتموند والمانشافت إنهاء مسيرته كلاعب كرة محترف وهو لم يبلغ بعد عامه الثلاثين.

أعلن أندريه شورله، الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الألماني،اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ وهو يبلغ 29 عاما. وقال شورله لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "راودني هذا القرار منذ فترة طويلة. لا أريد التصفيق له بعد الآن".

وألغى شورله عقده مع بوروسيا دورتموند الأربعاء الماضي بعد أن قضى آخر موسمين معارا، في البداية مع فولهام ثم مع سبارتاك موسكو.

ولعب شورله من قبل مع ماينز، وباير ليفركوزن، وتشيلسي وفولفسبورغ بجانب المنتخب الألماني الأول، ولعل أبرز ما قدمه مع المنتخب الألماني عندما صنع هدف الفوز بكأس العالم 2014 لماريو غوتسه أمام المنتخب الأرجنتيني قبيل نهاية الوقت الإضافي من المباراة النهائية.

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وقال شورله إنه كثيرا ما كان يشعر بالوحدة، وأن كرة القدم لم تسمح له بأن يظهر مشاعره، وأوضح: "يجب عليك أن تلعب دورا محددا للبقاء في هذا العمل وإلا ستخسر وظيفتك ولن تحصل على وظيفة أخرى".

وبحسب موقع بيلد الألماني لعب شورله 207 مباريات بالدوري الألماني (بوندسليغا) سجل خلالها 51 هدفا. أما في الدوري الإنجليزي فخاض بقميصي تشيلسي وفولهام 68 مباراة سجل فيها 17 هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض أندريه شورله 57 مباراة سجل فيها 22 هدفا وكانت آخر مباراة له بقميص المانشافت في مارس/ آذار 2017.