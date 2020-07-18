شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيتش: تشيزنى استفزنى وقال لى «أنت خاسر» فعاقبته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أنتى ريبيتش، نجم ميلان، عن سعادته بعد فوز فريقه أمــــــام يوفنتوس مؤخــــــــرًا، بنتيجة 4-2 فى الدورى الإيطالى.

وقال ريبيتش، فى تصريحات أبرزها موقع «كالتشيو ميركاتو»: «أعرف قدراتى. أنا قوى جسديًا وسريع وألعب بكلتا القدمين، كما أن تركيزى قوى، وسأعطى مثالاً فى مباراة يوفنتوس».

وأضاف: «فى وقت معين من المباراة قلت شيئًا لهيجواين. لا أحب اللاعبين مثله الذين يبقون على الأرض لمدة 3 دقائق عند كل كرة مشتركة، وبرنارديسكى كذلك».

وتابع: «إبراهيموفيتش تلقى الكثير من الضرب، لكنه ينهض على الفور بدون تذمر، أما الآخرون فيبكون كثيرًا».

وأتم: «كنت أتحدث مع هيجواين، ثم جاء تشيزنى وقال لى (أنت خاسر 0/ 2، لا تتعامل وكأنك الظاهرة).. لم أجبه، عادة كنت سأرد، لأن الشىء الآخر الذى لا أحبه أن يتم التقليل منى، لكن هذه المرة لم أفتح فمى، ثم أجبته بطريقة أخرى.. من يهاجمنى، يشحن طاقتى».

وكان ريبيتش أحرز الهدف الرابع لميلان فى مرمى تشيزنى خلال الريمونتادا التى حققها الروسونيرى.

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