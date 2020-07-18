شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية تسلط الضوء على عودة الجماهير لـ«البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على قرار رئيس الوزراء البريطانى بعودة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب فى شهر أكتوبر المقبل.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية إن رئيس وزراء بريطانيا أكد نيته إعادة الجماهير إلى الملاعب، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بعد السيطرة على الفيروس، وفى ظل الإجراءات المتبعة لتخفيف الحظر.

وأعلن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، عن خطط بشأن عودة الجماهير من جديد إلى استادات كرة القدم، فى أوائل أكتوبر المقبل، وذلك لدى إعلانه عن خطط للمزيد من تخفيف القيود المفروضة، فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتُقام جميع المباريات بدون حضور جماهير، منذ استئناف منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز ودورى البطولة الإنجليزية فى يونيو الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.

وقال «جونسون»: «اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، سنستأنف العروض التى تُقام فى الأماكن المغلقة بحضور المتفرجين، حسب نجاح التجارب، وسنختبر أيضًا عودة التجمعات الكبيرة تدريجيًا فى أماكن مثل الاستادات الرياضية، تمهيدًا للمزيد من الفتح فى الخريف».

وأضاف، فى تصريحات صحفية: «اعتبارًا من أكتوبر المقبل، نعتزم إعادة حضور المتفرجين تدريجيًا إلى الملاعب. وأكرر أن هذه التغييرات يجب أن تجرى بطريقة آمنة فى مواجهة كوفيد- 19، وهو ما يتحدد من خلال مدى نجاح العمليات التجريبية».

وينطلق الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى الممتاز فى شهر سبتمبر المقبل.

كما تقرر أن تتم إعادة فتح صالات البولينج وحلبات التزلج وصالونات التجميل فى بريطانيا، بداية من 1 أغسطس المقبل، كما سيتم السماح بإقامة حفلات الزفاف.

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ومن المقرر انتهاء منافسات الموسم الكروى للدورى الإنجليزى يوم 26 يوليو الجارى، ويبدأ الموسم الجديد فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس المقبل.

وتمنح المحادثات الأولية الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم الأمل فى الحصول على موافقة لأن تكون مباراة نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى فى 1 أغسطس المقبل بجماهير.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى هذا الموسم، برصيد 93 نقطة، متفوقًا بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتى، الوصيف، برصيد 75 نقطة.