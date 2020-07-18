شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع نابولي: «ميسي لاعب مجنون.. ما يفعله بالكرة مذهل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغزل دييجو ديما، المدافع الألماني لنادي نابولي الإيطالي، في النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، قبل مواجهة فريقيهما في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال «ديما» لصحيفة «بيلد» الألمانية متحدثًا عن صعوبة رقابة «ميسي»: «ميسي لاعب مجنون حقًا، من المذهل ما يفعله بالكرة».
وكشف «ديما» عن اعتقاده الخاطئ قبل مواجهة الأرجنتيني موضحًا: «كنت أشاهده على التليفزيون فقط قبل مواجهته وقلت لنفسي (لا يمكن أن يكون الأمر بهذه الصعوبة أن أقطع منه الكرة)».
وتابع: «في المباراة نفسها، كنت متأكدًا في موقفين أو ثلاثة أنني حصلت على الكرة ومن ثم فجأة يقوم بحركة سريعة لأجد نفسي أركض إلى اللاشىء».
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