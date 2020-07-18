شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مان سيتي وأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: حراسة المرمى: مارتينيز. الدفاع: موستفاي- دافيد لويز- تيريني- بيليرين. الوسط: سيبايوس- شاكا- كايتلاند. الهجوم: بيبي- لاكازيت- أوباميانج. فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي: حراسة المرمى: إيدرسون. Advertisements الدفاع: والكر- جارسيا- لابورت- ميندي. الوسط: جوندوجان- دي بروين- دافيد سيلفا. الهجوم: رياض محرز- خيسوس- ستيرلينج. الوضع في مصر

اصابات 86,474

تعافي 27,302

وفيات 4,188

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