تعرف على مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبي في أولمبياد «طوكيو 2020»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» مواعيد منافسات كرة القدم بعد التعديلات التي طرأت عليها بسبب التأجيل من يوليو الجاري حتى نفس الشهر من عام 2021.
ومن المقرر أن يتم تحديد قرعة البطولة قبل ثلاثة أشهر من موعد انطلاق المنافسات، وذلك بحسب ما تنص عليه لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والتي سيتحدد بناءً عليها رقم مباراة منتخب مصر في كل يوم من أيام البطولة.
وحسب ما أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة عبر موقعها الرسمي، فإن مواعيد مباريات البطولة بتوقيت القاهرة وبعد التعديلات ستكون كالتالي.
يوم 22 يوليو الجولة الأولى
استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا.
استاد طوكيو: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد كاشيما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.
يوم 25 يوليو الجولة الثانية
استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا.
استاد كاشيما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد سايتاما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.
يوم 28 يوليو الجولة الثالثة
استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 10:00 صباحًا - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد مياجي: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد سايتاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.
استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.
يوم 31 يوليو دور الثمانية
استاد مياجي: مباراة الساعة 10:00 صباحًا.
استاد كاشيما: مباراة الساعة 11:00 صباحًا.
استاد سايتاما: مباراة الساعة 12:00 ظهرًا.
استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.
يوم 3 أغسطس الدور قبل النهائي
استاد كاشيما: مباراة الساعة 10:00 صباحًا.
استاد سايتاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.
يوم 6 أغسطس المركز الثالث:
استاد سايتاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.
يوم 7 أغسطس النهائي
استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 01:30 ظهرًا.
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