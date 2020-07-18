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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يرفض خليفة ساري المنتظر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن وجود حالة من عدم الرضا داخل جدران يوفنتوس عما يقدمه ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، على الرغم من تصدره ترتيب الدوري الإيطالي والاقتراب من التتويج بالبطولة.
ولم يقدم ساري الأداء المتوقع بالفريق الذي بني للفوز بالبطولات، حيث يرغب الجميع في الفوز بدوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يتم حسم مستقبل المدرب عقب مباراة ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن هناك العديد من العقبات التي تواجه يوفنتوس في التعاقد مع بوكيتينو، أولها راتبه الكبير حيث كان يتقاضى 8.5 مليون جنيه إسترليني في توتنهام، والسبب الأهم هو رفض كريستيانو رونالدو نجم الفريق لفكرة التعاقد معه.
وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يرى أن بوكيتينو مدرب جيد، لكنه لا يمتلك جينات الفوز التي يحتاجها يوفنتوس، حيث يدرك النجم البرتغالي بأن مسيرته قاربت على الانتهاء ولا يريد الظهور بمستوى جيد دون تحقيق الألقاب
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