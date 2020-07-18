شكرا لقرائتكم العجيزي: حسام حسن المهاجم التاريخي في مصر.. وعمرو زكي قد مصطفى محمد 10 مرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني العجيزي نجم الزمالك والأهلي السابق، أن حسام حسن مهاجم منتخب مصر الشهير هو المهاجم التاريخي في مصر وأنه لا يوجد لاعب يوازي ما قدمه العميد للكرة المصرية.

وقال العجيزي خلال حواره لقناة أون تايم سبورتس: "يأتي بعد حسام حسن مهاجم الأهلي السابق عماد متعب كثاني أفضل من لعبوا في المركز في تاريخ مصر".

أضاف هاني العجيزي: "مصطفى محمد مهاجم الزمالك لاعب كويس جدا بس أخشى عليه من السوشيال ميديا التي قد تبعده عن التركيز في الملعب نهائياً".

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واستطرد هاني العجيزي في حديثه عن هداف الزمالك قائلاً: "عمرو زكي قد مصطفى محمد 10 مرات بسبب الطموح سبب نهاية زكي التي رأيناها".

تابع العجيزي، أن طموح الأسطورة المصرية محمد صلاح جعلته في مكانة بعيدة نهائياً عن أي لاعب في تاريخ الكرة المصرية فيكفيه أنه ينافس للموسم الثالث على لقب هداف البريميرليج.

وتحدث عن أنه كان يتمنى الاعتزال بين صفوف سموحة السكندري لكنه يحمد الله على التجربة التي خاضها في الفريق وحقق خلالها الكثير من النجاحات على مدار 6 سنوات شهدت مشاركته في نهائي الدوري امام الأهلي والكأس امام الزمالك.