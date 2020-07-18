شكرا لقرائتكم هاني العجيزي يروي كواليس انتقاله الأهلي ومكالمة الخطيب الحاسمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني العجيزي نجم الزمالك والأهلي السابق، أن مكالمة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء حالياً كانت لها مفعول السحر في انتقاله للمار الأحمر من صفوف بلدية المحلة.

وقال العجيزي خلال حواره لقناة أون تايم سبورتس: "فوجئت بعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة بمكالمة تليفونية من محمود الخطيب قال لي وقتها 5 كلمات (ليك رغبة في اللعب للأهلي) وهو ما جعلني أوافق طبعاً لأنني لم أكن أصدق ان بيبو بنفسه يتصل بي.

وتابع هاني العجيزي: "كانت خطوة الأهلي صعبة للغاية على قلبي لأنني زملكاوي لكنني رضخت لطلب والدي لأنه وقتها كان يعاني من مرض القلب وكنت أخشى عليه بالرغم من أنني وأبي زملكاوية لأقصى درجة".

وشدد العجيزي، على أنه شارك في أول مباراة مع مانويل جوزيه وسجل هدفين بعدها خرج من التشكيلة الأساسية ثم من القائمة بالكامل وهو الأمر الذي أصابه بحيرة شديدة لكنه لم يتحدث معه حتى لا يتم استبعاده نهائياً من الحسابات.

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وأضاف: شاركت في 24 مباراة مع الأهلي وسجلت 4 أهداف لكنني لم أشارك في مباريات كاملة كانت أوقات متقطعة كبديل في صفوف الفريق مشدداً على ان اصابته بالحوض تسببت في ابتعاده عن الملعب ما دعاه لطلب الانتقال على سبيل الإعارة من النادي للاتحاد السكندري.

وروى اللاعب كواليس مشاركته في مباراة الأهلي ضد برشلونة بملعب ويمبلي مؤكداً أنه بالغ في الاحتفال بعد تسجيل هدف في البارسا الا أنه بالطبع كان سعيداً للغاية لأن اللاعب لا يواجه برشلونة أكثر من مرة في العمر من المصريين، مشيراً الى أن معتز اينو تعمد اللعب بخشونة أمام ميسي وطالبناه بالتوقف لأنه حلم لنا أن نرى الأسطورة في الملعب معنا.