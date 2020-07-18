شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد فى أولمبياد 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، عن المواعيد الجديدة لمنافسات كرة اليد بعد ترحيل البطولة لتقام في يوليو 2021 بدلًا من الشهر الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2021 بعدما توج بطلًا لأمم أفريقيا التي أقيمت في تونس منذ عدة أشهر، ليضمن مقعده مع اليابان "المستضيف"، والدنمارك، الأرجنتين، البحرين وإسبانيا، فيما يتبقى ستة مقاعد لم تحسم حتى الآن، حيث ستتحدد هوية المنتخبات المتأهلة عنها بناء على ثلاث دورات بنظام الملحق العالمي لجميع قارات العالم.

ووفقاً لما أعلنته اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عبر موقعها الرسمي، إنه بالنظر إلى المواعيد الجديدة لمنافسات كرة اليد، سيتم إقامتها فجراً بتوقيت القاهرة، وسيتم تحديد هوية المتنافسين في كل المباريات بعد إجراء القرعة.

ومن المقرر أن يكون موعد مباريات مسابقة كرة اليد في الأولمبياد والتي ستقام كل منافساتها في استاد يويوجي الدولي فجراً كالتالي:

(24 يوليو- الجولة الأولى)

مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.

مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.

مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.





(26 يوليو- الجولة الثانية)

مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.

مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.

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مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

(28 يوليو- الجولة الثالثة)

مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.

مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.

مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

(30 يوليو- الجولة الرابعة)

مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.

مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.

مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

(1 أغسطس - الجولة الخامسة)

مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.

مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.

مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

(3 أغسطس - دور الثمانية)

المباراة الأولى 2:30 فجرًا.

المباراة الثانية 6:15 صباحًا.

المباراة الثالثة 10 صباحًا.

المباراة الرابعة 1:45 ظهرًا.

(5 أغسطس - الدور قبل النهائي)

المباراة الأولى 10 صباحًا.

المباراة الثانية 2 ظهرًا.

(7 أغسطس)

مباراة المركز الثالث 10 صباحًا.