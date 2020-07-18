شكرا لقرائتكم هاني العجيزي: شيكابالا قاد مفاوضات ضمي للزمالك ورحيلي بسبب التجنيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني العجيزي نجم الزمالك والأهلي السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا سبب انضمامه للقلعة البيضاء بعدما أقنعه بالانضمام بعد دخول القلعة الحمراء في مفاوضات.

وقال هاني العجيزي خلال حواره لقناة أون تايم سبورتس: "انتقلت للزمالك بسبب العرض المالي الأفضل والذي كان 60 ألف جنيه لنادي فارسكور الذي تمسك بالمبلغ وهو ما لم يدفعه الغريم التقليدي وقتها".

وأضاف هاني العجيزي، أن اللعب في نادي الزمالك وقتها وتحديداً في عام 2004 كان صعب للغاية خاصة أن التشكيلة وقتها كانت تضم فريق الأحلام بما فيها من حازم امام وحسان حسن وعبد الحليم على وغيرهم.

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أوضح هاني العجيزي، أنه لعب للزمالك 10 مباريات فقط حصد خلالها بطولتي دوري مع الأبيض وأن سبب رحيله عن القلعة البيضاء بسبب التجنيد، مؤكداً أن إدارة النادي لم تقف جانبه نهائياً ووجهوا لي انذار بالاستغناء وهو ما أغضبني بالرغم من أنني كنت أتغيب بسبب الخدمة العسكرية ما جعل المدير الفني وقتها هنري ميشيل يطلب رحيلي لعدم رؤيته لي والاستفادة من لاعب آخر بدلاً مني في القائمة.

تابع هاني العجيزي: والدي بكي بعد تألقي في مباراة بلدية المحلة وتألقي أمام الزمالك ووقتها طالبني بالانتقال إلى الأهلي رغم علمه أنني زملكاوي "درجة ثالثة" حيث كان يرغب في رد اعتباري بعد حزنه من موقف الأبيض معي نهائياً.

وروى العجيزي كواليس مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي والتي خسرها بطل مصر بهدفين بعدما شارك بالرغم من هتاف الجماهير لحسام حسن، مشدداً على أن المدير الفني وقتها فينجادا كان على خلاف مع العميد وهو ما دفعه للدفع بي ما جعل الأمر يصل الى حدوث اشتباك عنيف في أتوبيس الفريق بعد المباراة نظراً لحزن مهاجم مصر التاريخي من التعامل معه بنوع من التجاهل في مباراة كبيرة.