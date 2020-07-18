شكرا لقرائتكم فياريال يعلن نهاية مسيرة كازورلا وسوريانو مع الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فياريال أن لاعبي وسطه المخضرمين برونو سوريانو وسانتي كازورلا سيغادران النادي بعد مشاركتهما معه في المباراة الأخيرة من موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد في مواجهة إيبار.

وفي مقابلة مشتركة مع برونو بثت عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي قال كازورلا يوم السبت: الأمر سيصبح أكثر تميزا وتفردا بعد التواجد هنا حتى اللحظة الأخيرة إلى جانب برونو بعد أن تقاسمنا عمليا كل شيء في هذا النادي، وقال برونو: أود البقاء هنا طوال حياتي لكن لكل شيء نهاية. من الآن فصاعدا سأكون المشجع رقم واحد لفياريال. سيظل فياريال دوما جزءا من حياتي.

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وأمضى القائد برونو (36 عاماً) كل مسيرته الاحترافية في صفوف فياريال وأعلن اعتزاله اللعبة بعد معاناته من سلسلة من الإصابات في الركبة، والتي تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أعوام قبل العودة من جديد في الشهر الماضي.

وبدأ كازورلا أيضا مسيرته في صفوف النادي وأمضى فيه تسعة مواسم خلال حقبة لعب خلالها أيضا لعدة فرق منها ملقا وأرسنال ثم عاد إلى النادي في 2018 بعد معاناته من مشكلات في الكاحل.

وضمن فياريال المنافسة في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل لكنه يحتاج إلى الفوز على إيبار لضمان حصوله على المركز الخامس في الترتيب.