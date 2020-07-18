شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المواعيد الجديدة لمنافسات مسابقة كرة اليد بعد ترحيل البطولة لتقام في يوليو 2021 بدلًا من الشهر الجاري.

وكان منتخب مصر قد تأهل لأولمبياد طوكيو بعدما توج بطلًا لأمم أفريقيا التي أقيمت في تونس منذ عدة أشهر، ليضمن مقعده مع اليابان "المستضيف"، الدنمارك، الأرجنتين، البحرين وإسبانيا.

ويتبقى ستة مقاعد لم تحسم حتى الآن، حيث ستتحدد هوية المنتخبات المتأهلة عنها بناء على ثلاث دورات بنظام الملحق العالمي لجميع قارات العالم.

وبحسب ما أعلنته اللجنة عبر موقعها الرسمي، فإن بعض مباريات كرة اليد ستقام فجرًا -بتوقيت القاهرة-، وسيتم تحديد هوية المتنافسين في كل المباريات بعد إجراء القرعة.

ومن المقرر أن يكون موعد مباريات مسابقة كرة اليد في الأولمبياد والتي ستقام كل منافساتها في استاد يويوجي الدولي كالتالي -بتوقيت القاهرة-:

يوم 24 يوليو "الجولة الأولى":

مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.

مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.

مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

يوم 26 يوليو "الجولة الثانية":

مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.

مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.

مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

يوم 28 يوليو "الجولة الثالثة":

مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.

مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.

مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

يوم 30 يوليو "الجولة الرابعة":

مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.

مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.

مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

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يوم 1 أغسطس "الجولة الخامسة":

مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.

مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.

مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

يوم 3 أغسطس "دور الثمانية":

المباراة الأولى 2:30 فجرًا.

المباراة الثانية 6:15 صباحًا.

المباراة الثالثة 10 صباحًا.

المباراة الرابعة 1:45 ظهرًا.

يوم 5 أغسطس "الدور قبل النهائي".

المباراة الأولى 10 صباحًا.

المباراة الثانية 2 ظهرًا.

يوم 7 أغسطس:

مباراة المركز الثالث 10 صباحًا.

المباراة النهائية 2 ظهرًا.