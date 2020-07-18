شكرا لقرائتكم خبر عن «ناصر» يرفض المقاولون ويتمسك بسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك ناصر ماهر لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى المعار إلى نادى سموحة الدخول فى مفاوضات مع مسؤولى المقاولون العرب من اجل الانتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب أبلغ إدارة النادى الأحمر برغبته فى الاستمرار مع الفريق الساحلى فى ظل علاقته الطيبة مع حماده صدقى المدير الفنى وتوفير احتياجاته المالية وذلك فى حالة عدم مطالبة السويسرى فايلر المدير الفنى بعودته إلى الفريق الأحمر وإنهاء إعارته، ووفقا لمصدر بفريق سموحة فإن ماهر أكد للمقربين منه أن الفريق الساحلى أفضل له من الانتقال إلى أى ناد آخر، لافتا إلى أنه لا يرغب فى اللعب لأى ناد آخر بالدورى باستثناء الأهلى.