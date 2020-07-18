شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب من هيدرسفيلد الموافقة على استمرار «صبحى» لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف إدارة النادى الأهلى من محاولاتها مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى للحصول على موافقة الأخير باستمرار رمضان صبحى لاعب النادى حتى نهاية الموسم المحلى لحاجة الأحمر الى جهود اللاعب حتى انتهاء مشاركة الفريق فى الدورى والكأس ودورى الأبطال الإفريقى.

وقال مصدر داخل الأهلى: نضغط على النادى الإنجليزى للموافقة على استمرار اللاعب خاصة أنه يجب عليه العودة لصفوف هيدرسفيلد مطلع أكتوبر المقبل لحسم مصيره من العروض التى تلقاها أو بقائه مع الفريق الإنجليزى حسب رؤية الجهاز الفنى.

كان رينيه فايلر المدير الفنى للاهلى قد شدد على إدارة النادى بضرورة حل مشكلة صبحى خاصة أن باب الانتقالات الصيفية فى إنجلترا سوف ينتهى فى الخامس من أكتوبر، كما تضمنت المخاطبات الأخيرة التى أرسلها الأهلى الرد على العرض المالى الأخير الذى قدمه النادى لشراء اللاعب نهائيا حيث رفع الأهلى المبلغ إلى 3 ملايين ونصف المليون يورو بينما حدد النادى الإنجليزى 7 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب وينتظر الأهلى الرد الأخير نهاية يوليو الجارى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن فرص استمرار صبحى مع الأهلى كبيرة بسبب ضعف العروض الأوروبية التى وصلت اللاعب بينما يعتبر عرض الأهلى الأفضل حتى الآن ما يعزز موقف النادى من شراء اللاعب، فيما رفض فايلر أى ترشيحات للصفقات الجديدة من لجنة التخطيط أو المسؤولين بالنادى، وشدد على أنه صاحب الحق فى تحديد أسماء اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق، ويعكف المدير الفنى حاليا على دراسة عدد من الترشيحات للاعبين الجدد المقرر التعاقد معهم وينتظر أن يحدد فايلر موقفه من الصفقات خلال الأيام المقبلة.

على الجانب الآخر، سلطت الصحف المغربية الضوء على أزمة وليد أزارو لاعب الأهلى والمعار إلى الاتفاق السعودى، وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن إدارة الأهلى قررت عودة المهاجم المغربى وليد أزارو، بعد انتهاء فترة إعارته بعد انتهاء المنافسات الكروية بالسعودية، بعد أن توقفت بسبب وباء كورونا منذ مارس الماضى.

وقال مصدر بالنادى الأهلى إن أزارو يرتبط بعقد يمتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالى.

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فى شأن مختلف، يواصل الفريق الكروى الأول بالنادى تدريباته اليومية على ملعب التتش استعدادا لاستئناف الدورى ومواجهة الوداد المغربى فى دورى الأبطال الإفريقى، كما يخوض الفريق مواجهة ودية أمام سموحة يوم 23 يوليو الجارى وينتظر أن يركز فايلر خلال مران اليوم على بعض الجوانب الفنية بجانب رفع الحمل البدنى للاعبين للوصول بهم إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد خلال المباريات.