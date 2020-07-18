شكرا لقرائتكم خبر عن «طلعت» يضع برنامج «الوديات» بالاتحاد استعدادا للدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى للانتظام فى المران اليوم الأحد بعد الراحة التى منحها الجهاز الفنى بقياده طلعت يوسف للاعبى الفريق، وذلك استعدادا لملاقاة نادى طنطا بعد غدا الثلاثاء بفرع النادى بسموحة فى أولى التجارب الودية

وكان الجهاز الفنى بالاتحاد قد حدد مبارياته الودية بخوض أربع مباريات مع سموحة مباراتين، ومع طنطا والحرس، فيما تعذر إقامة مباراة الفريق مع طلائع الجيش لضيق الوقت.

كان الجهاز الفنى قد استقر على إلغاء معسكر الفريق والاكتفاء بالتدريب على فترتين بالنادى دعما لفكر النادى بضبط الإنفاق خلال الفترة القادمة فى ظل توفر كافة الإمكانيات بفرع النادى بسموحة، وكذلك لعدم اكتمال صفوف الفريق فى ظل استمرار تأخر وصول لاعبيه من المحترفين الأفارقة.

وكان محمد مصيلحى، رئيس النادى، حرص على زيارة تدريبات الفريق والشد من أزرهم قبل عودة الدورى، وأكد لهم على ضرورة استحضار روح العزيمة والهمم والإصرار التى كانوا عليها قبل الشهور الأربعة الماضية للحفاظ على الصورة المتميزة للفريق فى الدور الأول. على صعيد آخر، اعتمد مجلس الإدارة تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين لكرة القدم بقيادة إمام محمدين رئيسا للقطاع.