شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لرباعي حراسة مرمى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى، على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت التدريبات خضوع شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لتدريبات قوية، في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.
يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين يومي 23 و28 يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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