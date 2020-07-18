شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يقفز للمركز الثاني بالدوري الإيطالي مؤقتًا بتعادل إيجابي مع هيلاس فيرونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض نادي هيلاس فيرونا التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه فريق أتالانتا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في إطار الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

ولم ينجح أي من الفريقين في كسر حاجز التعادل السلبي على مدار الشوط الأول، إلا أنه وبعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، نجح الضيوف في التقدم عن طريق دوفان زاباتا.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرًا حتى نجح ماتيو بيسينا في تعديل النتيجة في الدقيقة 59، فيما فشلت جميع محاولات الفريقين طوال دقائق المباراة المتبقية في هز الشباك في أي من الجانبين.

وبهذه النتيجة رفع فيرونا رصيده إلى النقطة 45 ليبقى في المركز التاسع بجدول الترتيب، كما رفع أتالانتا رصيده أيضًا إلى 71 نقطة ليقفز مؤقتًا إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن إنتر ميلان، الذي من المنتظر أن يحل ضيفًا على روما غدًا في الجولة نفسها.