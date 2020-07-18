شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير ليفربول مازحًا: لن أختار صلاح في فريق أحلامي كي أزعجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الأسكتلندي أندي روبيرتسون، ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي فريق أحلامه المكون من 5 لاعبين، ثم مازح متابعية بانه لن يختار محمد صلاح كي يزعجه.

وقال روبيرتسون خلال ظهورة في إحدى حلقات «Lockdown Tactics» على »يوتيوب« ليكشف عن اختياراته في التشكيل المثالي له قائلا: »أليسون بيكر في المرمى لأسباب واضحة، لن تجد أفضل منه، وفيرجيل فان دايك في الدفاع، لا يمكن التفوق عليه بسهولة عندما تلعب بـ11 لاعبا، فما بالك عندما يتعلق الأمر بخمسة لاعبين، ليست هنا فرصة، أود اختيار جوردان هندرسون، لا يحصل على التقييم العادل رغم عدم تشكيك أي شخص في عمله الشاق، لكنه أذهلني عند مشاركتي مع ليفربول لأول مرة، ما يقدمه مع الفريق غير متوقع، سأختار بعد ذلك الذي يلعب أمامي وهو ساديو ماني، يمتلك سرعة فائقة ويسجل الكثير من الأهداف».

وأضاف روبيرتسون: «سألعب بطريقة (دياموند) وأعتمد على روبرتو فيرمينو، فنيًا يعتبر من أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم، سيناسبه اللعب بخمسة لاعبين وسيكون مثاليا لذلك».

وتابع مازحًا: «وضعت ماني في التشكيل بدلا من محمد صلاح لأنني أعرف أن ذلك سيزعج مو، وهذا جيد بالنسبة لي».