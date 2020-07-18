شكرا لقرائتكم خبر عن خورخي مينديز يعرض مدربًا جديدًا على برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض وكيل اللاعبين البرتغالي الشهير خورخي مينديز مدربًا جديدًا على إدارة نادي برشلونة عقب فشل كيكي سيتين في الفوز بالدوري الإسباني الذي توج به ريـال مدريد.
وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد عرض «مينديز» على إدارة البلوجرانا خدمات المدير الفني الفرنسي لوران بلان، المدرب الأسبق لباريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.
ولم يتول «بلان» تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب باريس سان جيرمان في 2016، فيما ربطة بعض التقارير المدرب الفرنسي بتولي القيادة الفنية لنادي فالنسيا الإسباني هذا الصيف.
وكانت بعض التقارير أشارت إلى اقتراب رحيل «سيتين» عن الفريق الكتلوني بنهاية الموسم، إلا أن تقارير أخرى أكدت استمراره بعد اجتماعه مع رئيس النادي جوسيب بارتوميو.
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