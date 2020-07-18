«فايلر» يجتمع مع لاعبي الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية، التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.
واستأنف الأهلي تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، ويستعد الفريق لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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