شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف النظر عن باهر المحمدي.. وفايلر يريد التعاقد مع مهاجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن توقف المفاوضات والتي كان مقرر البدء فيها مع الإسماعيلي لضم باهر المحمدي للقلعة الحمراء.

وقالت المصادر إن رفض فايلر التعاقد مع مدفعين جدد بالإضافة لارتفاع المقابل المادي كان سببًا في تراجع الأهلي عن الصفقة حتى الأن.

وأوضحت المصادر أن تركيز الأهلي حاليا ينصب على التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي، نظرًا لعدم قناعة فايلر بأزارو ورغبته في التعاقد مع لاعب يخدم أفكاره.