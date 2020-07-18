شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمصر المقاصة استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية، بداية من اليوم، السبت، ويستمر حتى يوم 29 يوليو الجاري، في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فمن المقرر أن يخوض فريق المقاصة 3 مباريات ودية بمعسكر الإسماعيلية أمام كل من الإسماعيلي وإنبي وأحد أندية الدوري الممتاز.

وخاض فريق المقاصة مباراتين وديتين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أمام كل من طلائع الجيش وبيراميدز، حيث خسر الفريق في الأولى بنتيجة 2- صفر، وتعادل في الثانية بنتيجة 2-2.