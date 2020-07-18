شكرا لقرائتكم إسلام صالح يخضع لبرنامج تأهيلى فى المصري استعدادا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض إسلام صالح مدافع فريق المصري البورسعيدى برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة شادي السعدني لمجموعة متنوعة من تدريبات التقويات والمرونة على هامش مران الفريق المسائي استعدادا لعودة مباريات الدورى الممتاز المقرر لها 6 أغسطس المقبل وكان صالح تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي أدت لغيابه عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

استقر الجهاز الفنى للمصرى بقيادة طارق العشرى، على دخول الفريق معسكرا مغلقا الأثنين المقبل بالإسكندرية فى إطار استعدادات الفريق لعودة الدورى الممتاز فى السادس من أغسطس المقبل بعد قرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بعد توقف دام أربعة شهور بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط فى كل البلدان .

من المقرر أن يخوض المصرى خمس مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع طلائع الجيش، طنطا ، سموحة ، بيراميدز، أيام 21 و 23 ، 26 ، 29 يوليو ، ولقاء أخير مع الاتحاد السكندرى لم يتم تحديد موعده حتى الآن .IFrame

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من ناحية أخرى، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى ينتظرون بفارغ الصبر إنهاء أزمة القيد الموقعة على الفريق من الاتحاد الدولى وتقضى بمنع قيد لاعبين جدد للفريق خلال فترتين قيد على خلفية أزمة الإيفوارى شيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى.

وأضاف السقا أن مسئولى المصرى قاموا بتسديد المبلغ المستحق لهلال الأبيض وأنهينا الأزمة وحصلنا على التصالح، لكن فى الوقت نفسه ننتظر قرار من الاتحاد الدولى بانتهاء الأزمة بشكل رسمى، خاصة أن التصالح مع الفريق السودانى لا يقضى إنهاء الأزمة بشكل رسمى وترتبط بالحصول على قرار من الفيفا

وكشف المدير الرياضى للمصرى أن جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى تعد السبب الرئيسى وراء تأخر الحصول على حكم من الاتحاد الدولى بإنهاء الازمة، خاصة أن العالم كله كان معطلا تماما، إلا أنه يتواصل مع نصر عزام المحامى الدولى من أجل السفر للمحكمة الرياضية وتقديم ما يفيد احقية المصرى فى الحصول على حكم بإنهاء الأزمة للبدء فى التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق فى ظل النقص الحاد الذى يشهده فى عدد من المراكز .