شكرا لقرائتكم منتصف أغسطس موعدا مبدئيا لعمومية تعديل لائحة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، منتصف شهر أغسطس المقبل موعدا مبدئيا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة والتعديلات المقترحة عليها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وكذلك أعضاء الجمعية العمومية من رؤساء ومندوبى الأندية.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا طالب اللجنة الخماسية بعقد الجمعية العمومية غير العادية، قبل 31 يوليو الجارى وهو ما تعذر بسبب عدم وصول اللائحة النهائية من الفيفا بجانب إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 30 يوليو الجارى.

فى شأن مختلف، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن قوائم الأندية فى الموسم الجديد ستضم 30 لاعبا بنفس نظام الموسم الجارى دون أى تغيير، كما لن يتم تقليص عدد الأجانب فى قوائم الأندية كما كان متفقا عليه مع الأندية من قبل، بسبب الظروف الاستثنائية الحالية وتلاحم المواسم، وبالتالى عدم قدرة الأندية على توفيق أوضاع اللاعبين ما يعرضها لخسائر مالية فادحة.

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ويضم الأهلى والزمالك عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلى يضم كلا من أليو بادجى وأليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك كلا من فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى وكاسونجو وحميد أحداد المعار فى صفوف الرجاء المغربى ورزاق سيسيه.

في سياق متصل، أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجهود الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، واتباعه لأحدث الطرق والوسائل العلمية لتطوير المواهب، حيث تلقى المدير الفني لاتحاد الكرة خطابًا من إدارة تنمية المواهب بـ"فيفا"، يحمل توقيع آرسين فينجر رئيس التطوير وستيفن مارتينز المدير الفني، جاء فيه: "نحن في فيفا متحمسون للعمل معك ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، كجزء من النظام العالمي إيكو لتحليل تطور أداء اللاعبين".

وتضمن الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة وتحديدًا المدير الفني لاتحاد الكرة: "يسرنا مشاركتكم في المشروع ونتطلع إلى العمل معكم ومع أكاديمياتكم لتطوير هذه المبادرة"، وأوضح الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، في تصريح لـ"الموقع الرسمي للاتحاد"، أن خبراء الفيفا فوجئوا بأن 80% من البرامج المخصصة لتحليل أداء وقياس تطور المراحل السنية التي يعملون على نشرها في العالم، موجودة بالفعل لدى الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "هذه البرامج مخصصة للمراحل السنية بداية من الأكاديميات، ومختلف الأعمار السنية، وهناك خطط مستقبلية موضوعة وجاهزة للتطبيق".