شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: محمد صلاح ساعدنى كثيرا وتعرضت للظلم في المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة طلبة نجم الزمالك الأسبق تعرضت للظلم كثيرا في نادى المصري البورسعيدي، وكان حلمى العب فيه وفضلت عرض حسام حسن على 10 عروض بعدما تركت الزمالك ولكنى اختارت المصري ، مضيفا لا أعرف ولا أجد سبب لعدم مشاركتى مع المصري حتى الان وكنت أتمنى اللعب في كاس الأمم الافريقية حينها.

وأضاف نجم الزمالك الأسبق في تصريحات لبرنامج be on time قائلا حسام حسن كان الأقوى في النادى المصري وهو مدرب تعرضت معه للظلم (في المصري البورسعيدي)، وكان سببا رئيسيا في استبعادي من قائمة المنتخب لبطولة الأمم الإفريقية بالجابون، بعد خطاب أرسله للجهاز الفني للمنتخب، بقيادة هيكتور كوبر، يؤكد أنني غير ملتزم في التدريبات".

وأثني حمادة طلبة لاعب الزمالك الأسبق كثيرا على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مؤكدا أنه كان السبب الرئيسي في سفره مع المنتخب لبطولة الأمم الإفريقية بالجابون، مشيرا إلى أنه "حصل على مكافأة الفوز مثل باقي لاعبي المنتخب رغم عدم وجوده بالقائمة.

وتمنى أن يصبح محمد صلاح أفضل لاعب في العالم كله مضيفا كان يساعدنى كثيرا ويخفف عنى في المنتخب ويحتضنى في التدريبات مع العلم أنى كنت لا أشارك مع املصري وقتها.

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ويري طلبة أن الفرنسي باتريس كارتيرون أفضل من السويسري رينيه مدرب الأهلي لأنه حصل على بطولتين وتدراك أخطاء الشوط الأول في المباراتين.

وأكد حمادة أنه قدم أداء جيد في فريقي مصر المقاصة وسموحة ، وأبدي ندمه الشديد عشان روحت بتروجت، مضيفا أن رحيل فيريرا تسبب في التأثير على مستوي عدد من لاعبى الزمالك بالسلب لعل ابرزهم أحمد توفيق وباسم مرسي مما تسبب في تدهور مستواهما.