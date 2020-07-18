شكرا لقرائتكم حمادة طلبة: فيريرا أفضل مدرب فى تاريخ الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد حمادة طلبة نجم الزمالك الأسبق، بقدرات وامكانيات البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك مؤكدا أنه أفضل مدرب عمل تحت قيادته نظرا لتعامله مع اللاعبين بميزان واحد مؤكدا أن سبب في حب اللاعبين لبعضهما البعض.

وأضاف نجم الزمالك الأسبق، في تصريحات لبرنامج be on time إنه تربطه علاقة جيدة بجمهور الفريق الأبيض موضحا أنه حزن لرحيله عن ميت عقبة لافتا إلى أنه يشكر مشجعي الأبيض على الدعم والمؤازرة، مؤكدا أن النادى الأبيض له دورا كبيرا في انضمامه لمنتخب مصر وسبب كبير في شعبيته موضحا أن الأنتماء شيء مهما في الوقت الذى أصبحت فيه عصر المادة كل شيء.

أوضح طلبة، أن حلم حياته تحقق باللعب في الزمالك وكان يتمنى أن يعتزل بداخله، مؤكدا أنه لعب لـ 11 نادى مختلف وهو الان مقيد في بتروجيت وقادر على العطاء والاستمرار .

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وقال طلبة، إن فيريرا أفضل مدرب في تاريخ الزمالك وكان مقتنع بي جدا وهو من شجعني على التعب للانضمام للمنتخب كما كان أول واحد أبلغني بانضمامي لمنتخب مصر ، مضيفا أسامة نبيه ومحمود فايز قامو بتشجيعى بكل الطرق لاستمرار والعطاء ولم يتواجد غيري وصبري رحيل في المنتخب في مباراة نيجريا بعد إصابة عبد الشافي وكنت أركز كثيرا في اللعب فقط ، وسمعت صحفيين واعلاميين يقطعوا فيا في الطائرة قبل مباراة نيجيريا ، وتحملت مسئولية الهدف الأول في مباراة نيجريا ولكنى صممت على التركيز وربنا عوضني باللقطة الهامة في اخراج الكرة من مرمى المنتخب.