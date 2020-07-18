شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. فقرة بدنية وتدريبات قوية ومحاضرة لفايلر.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.

كما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي حيص خضع شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير لتدريبات قوية في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران ، وخاض لاعبو الأهلي تراي ماتش كامل أمس الأول الخميس في إطار التجهيز للمرحلة المقبلة واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة ،ويستعد الاهلي لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين يومي 23،28 يوليو الجاري أمام سموحة والجونة استعدادا للمرحلة المقبلة.

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