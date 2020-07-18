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شكرا لقرائتكم خالد الغندور يوجه رسالة غامضة عبر فيسبوك: قريبا جدا سأتخذ قرارا مهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأكد خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، أنه بصدد الإعلان قريبا على اتخاذ قرار مهم، قائلا عبر حسابه على فيسبوك، "قريبا جدا سأتخذ قرارا مهما"، فى إشارة غامضة.
يشار أن الإعلامى خالد الغندور وجه عتابا إلى محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بسبب السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال الغندور فى تصريحات تليفزيونية: "بيتريق على الكابتن التاريخى لنادى الزمالك وشكراً لأخويا الصغير أنا لم أتحدث عن شيكابالا ولا أعرف لماذا يتحدث عني".
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