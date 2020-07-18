فالنسيا يستعد للتعاقد مع خافي غراسيا لتدريب الفريق

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب فريق فالنسيا الإسباني بشكل كبير من تعيين خافي غراسيا في منصب المدير الفني الجديد للفريق.
وتولى سالفادور غونزاليس تدريب الفريق بشكل مؤقت عقب إقالة البرت سيلادس الشهر الماضي ويستعد فالنسيا للإعلان عن تعاقده مع جارسيا بعد غد الاثنين بحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.
وسبق لغراسيا العمل في الدوري الإسباني حيث تولى تدريب ملقا بين عامي 2014 و2016. ورحل جارسيا عن تدريب ملقة وانتقل لتدريب روبن كازان الروسي قبل أن يتولى تدريب واتفورد الإنجليزي في يناير 2018 وقاده لنهائي كأس الاتحاد في الموسم الماضي.
ولكن غراسيا تعرض للإقالة من تدريب واتفورد في وقت سابق من الموسم الحالي وابتعد عن العمل منذ ذلك الحين.
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