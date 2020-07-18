الأهلي ينتصر في قضيته والفيفا يغرم النجم الساحلي وسليماني كوليبالي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكماً بقبول شكوى النادى الأهلي المقدمة ضد نادي النجم الساحلي التونسي واللاعب سليماني كوليبالي، بإلزام النادي التونسي واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التي سبق وأن تقدم بها الأهلي.

وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادي الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه كل مستحقاته.

وشمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النادي التونسي ولاعبه في غضون 45 يومًا، بدءًا من إخطار النادي الأهلي برقم الحساب البنكي سيطبق ما يلي:

- حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

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- في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ«فيفا».

- حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

- في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ«فيفا».

وقام الأهلي بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالقرار لإخطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه.