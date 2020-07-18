شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. القناص عماد متعب فى جلسة تصوير جديدة وسط الخضرة والسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم عماد متعب، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، في جلسة تصوير جديدة له بعدسة المصور خالد فضة، والتي التقطها له أثناء قضائه لعطلته الصيفية وسط الخضرة والسماء وعلى ضفاف أحد حمامات السباحة.

ونشر "فضة" مجموعة من الصور للقناص صاحب الدقيقة 90 عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يظهر فيها بأكثر من طقم لالتقاط صور مختلفة.









وفي تصريحات لمتعب مؤخراً، أكد فيها أنه بدأ لعب كرة القدم وهو فى سن صغيرة، خاصة أنه وجد والده مهتماً بكرة القدم وكان أهلاوياً بشدة، وقال عماد متعب فى تصريحات إعلامية: "بدأت فى نادى بلبيس بالشرقية وأنا عمرى 11 سنة ورحت اختبارات الأهلى صدفة مع 7 من زملائى وتم اختيارى أنا الوحيد من هذه المجموعة".

وكشف عماد متعب أنه بعد اختياره من قبل كابتن ميمى الشربينى تم إبلاغه بموعد الاختبار التالى فى الأهلى، وبالفعل ذهب مع عمه لكن لم يتحدث معه أى شخص حتى وقت متأخر من اليوم، ليسأل متعب عن حقيقة وجود اختبار ليؤكد له المسئولين أن الاختبارات فى مقر مدينة نصر وهو اعتقد أن الاختبارات فى الجزيرة ولذلك توجه له منذ الصباح الباكر.

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وأضاف عماد متعب أنه توجه لمدينة نصر ونزل الملعب لكن كانت الاختبارات توشك على النهاية ولم يتمكن حتى من لمس الكرة، لكن ميمى الشربينى أصر على ضمه رغم عدم ظهوره بشكل جيد، معلقاً "ووقعت على العقود وكنت بخاف أروح التمرين فى أول أسبوع".

وأكد متعب أنه لاعب محظوظ بالتدريب تحت قيادة مدربين كبار أبرزهم ميمى الشربينى وصفوت عبد الحليم وغيرهم، وهو ما أفاده بشكل كبير فى مسيرته الكروية، معلقاً "حظى كان حلو لأنى لما اتصعدت وجدت جوزيه فى الأهلى وكان حسن شحاتة مدرباً للمنتخب".



