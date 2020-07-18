تأجيل كأس العالم للناشئات لكرة اليد بكرواتيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل كأس العالم للناشئات لكرة اليد بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد، تأجيل كأس العالم للناشئات، المقرر إقامتها في كرواتيا إلى وقت يتم تحديده لاحقا، وكان مقررا له نهاية سبتمبر المقبل، وكذلك تم تأجيل بطولة سوبر جلوب للأندية في السعودية، في ظل تداعيات كورونا التي تضرب العالم وتهدد البطولات الكبرى
على جانب آخر، تسلم رسميا نجم منتخبنا الوطني المصري، المحترف بصفوف فريق نيم الفرنسي، محمد هشام سند، جائزة أفضل جناح أيمن بالدوري الفرنسي لكرة اليد، وذلك بعد العروض القوية والمتميزة التى قدمها نجم منتخبنا الوطني مع فريق نيم على مدار الموسم المنقضي.
فيما اشترط اتحاد كرة اليد على مدربى أندية المحترفين فى الموسم الجديد الحصول على الرخصة A، ولن يتم الموافقة على تعيين أى مدرب على رأس القيادة الفنية لأى فريق فى دورى المحترفين غير حاصل على الرخصة A .
وغير اتحاد كرة اليد تصنيف المدربين من الدرجات الأولى والثانية والثالثة إلى رخص A و B وC ومبتدئ، بناءً على تعليمات الاتحاد الأفريقى للعبة، حيث تم تغيير تصنيف المدربين عالميا من قبل الاتحاد الدولى وتغييرها على صعيد الاتحادات الأهلية.
وتم تكليف عبده عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة بتغيير التصنيف، حيث إنه أنهى بالفعل تحويله إلى رخص من أجل تسليمه إلى الاتحاد الأفريقى لاعتماده. ومازالت تداعيات كورونا تضرب العالم وتهدد البطولات الكبرى.
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