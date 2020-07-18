شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. زملكاوى صاحب أول مباراة اعتزال فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأفت عطية، لاعب الزمالك السابق فى فترة الخمسينيات والستينيات، أحد نجوم العصر الذهبى للقلعة البيضاء، ومن أحد رموز نادى ميت عقبة لما حققه من بطولات، ولد رأفت عطية عام 1934 بالشرقية، وبدأ مسيرته لاعباً بالاتحاد السكندرى لمدة 5 سنوات بداية من 1952، ثم انتقل للزمالك عام 1957، ومن المواقف المؤثرة فى تاريخ اللاعب حينما قال له ابنه الصغير أريد أن أحضر معك مباراة نهائى الكأس "علشان نكسب"، ولكن شاء القدر أن يصاب بحمى أدت إلى وفاته صباح يوم المباراة، وتحقيقاً لرغبة ابنه توجه إلى ملعب المباراة بعد الانتهاء من دفنه وفاز مع الزمالك بالكأس.

وكان عطية أول لاعب تقام له مباراة اعتزال فى تاريخ كرة القدم المصرية وحضرها 40 ألف متفرج، وكانت المباراة ضد النادى الإسماعيلى، وقرر وزيرالإعلام وقتها نقل المباراة على التليفزيون المصرى، وشهدت حضور الأسطورة الإنجليزية ستانلى ماثيوز الذى لعب المباراة وهو فى سن 51 عاما تكريما لرأفت عطية.

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استطاع عطية خلال فترة وجوده فى الزمالك تحقيق بطولة الدورى 3 مرات والكأس مرة واحدة، وعلى مستوى المنتخب شارك مع المنتخب الأولمبى فى 10 مباريات مقابل 17 لقاءً للمنتخب الأول، وحقق خلالها بطولة كأس الأمم الأفريقية 1957 وسجل أول هدف فى تاريخ البطولة أمام السودان.

ونجح عطية فى تسجيل أول هدف فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعدما أحرز الهدف الافتتاحى للمنتخب الوطنى فى شباك نظيره السودانى، من ركلة جزاء بعد مرور 21 دقيقة على بداية المباراة التى أقيمت فى النسخة الأولى من"الكان" فى عام 1957 التى استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم، وحسم الفراعنة المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السودانى بنتيجة 2/1، وبعدما سجل رأفت عطية الهدف الأول نجح محمد دياب العطار "الديبة" فى تسجيل الهدف الثانى، لتكون خبر بداية لحسم المنتخب الوطنى اللقب فى أول نسخة بفوزه على إثيوبيا برباعية نظيفة فى المباراة النهائية.