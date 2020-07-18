شكرا لقرائتكم خبر عن عودة لاعبو حرس الحدود للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد لاعبو حرس الحدود، بقيادة محمد حليم، إلى التدريبات الجماعية، اليوم السبت، عقب الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى لمدة 48 ساعة، وذلك لتجنب الإرهاق لدى اللاعبين استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والمقرر لها 6 أغسطيس المقبل.

وكشف محمد حليم خلال تصريحات صحفية، ظهور نتيجة المسحة الرابعة للاعبى الفريق، والتى أكدت إيجابيتها لدى ثلاثة لاعبين خلال معسكر الفريق بمدينة الاسكندرية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى، وأنه فور اكتشاف الحالات الثلاثة الإيجابية تم عزلهم بعيداً عن باقي الفريق، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع إصابة أخرين في الفريق، وبدأ المصابون البرنامج العلاجي للتعافي من الفيروس، فيما قرر الجهاز الفنى خوض لاعبى الفريق التدريب على فترتين يوميا وذلك لرفع الكفاءة البدنية.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.