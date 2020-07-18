شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أليو بادجى يظهر بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر السنغالى أليو بادجى، مهاجم فريق الأهلى، صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، عقب رسمه من أحد المعجبين بالوان الأبيض، ويتواجد أليو بادجى حاليا، بالمران الجماعى للفريق الأحمر المقام على ملعب مختار التتش، وذلك عقب الراحة التى منحها السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للاعبين لمدة 24 ساعة ضمن الاستعدادات النهائية لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، والمقرر لها 6 أغسطيس المقبل.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.