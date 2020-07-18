شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تقسيمة قوية بين 3 مجموعات وفايلر يصحح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في مران اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وحرص المدير الفني للفريق على توجيه اللاعبين خلالها في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة، وقام المدرب السويسري بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة من أجل تصويب الأخطاء في التدريب من أجل تنفيذ اللاعبين خططه.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته مساء اليوم السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة. يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين يومي 23 و28 يوليو الجاري أمام سموحة والجونة على الترتيب، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها سبتمبر المقبل.

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فيما عقد رينيه فايلر جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في المران، كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي، حيث خضع شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير لتدريبات قوية في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران، وخاض لاعبو الأهلي تراي ماتش كامل أمس الأول الخميس، في إطار التجهيز للمرحلة المقبلة.