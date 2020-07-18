شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من كاف عن مصير شكواه ضد النجم الساحلى والصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستفسر النادي الأهلي من الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مصير الشكوتين اللتين تقدم بهما النادي ضد ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين للحصول على مستحقات مُتأخرة للقلعة الحمراء لدى بطلى تونس، وشهدت الأيام الماضية إتصالات من جانب مسئولين في النادي الأهلي مع نظرائهم في الكاف بهدف الإستفسار عن مصير الشكويين خاصة وأنه من المتوقع أن يتم البت فيهما قبل يوم 15 سبتمبر المقبل لأنه الموعد المُحدد للقيد الأفريقي ومن المقرر أن تكون هناك عقوبة ضد النجم الساحلي والصفاقسي بسبب التقاعس في دفع مستحقات الأهلي منذ فترة طويلة وحصل بطل مصر على أحكام من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الناديين.

وقدّم الأهلي شكوى رسمية ضد ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تقاعس بطلى تونس عن تسديد مستحقات الأهلي المُتأخرة، وأكد الأهلي فى شكواه الرسمية أنه خاطب النجم الساحلي والصفاقسي بشكل رسمي طوال الفترة الماضية من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة منذ فترة طويلة لكنهما لم يلتزما بالسداد ، وأوضح الأهلي أنه أرسل شكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حكم ضد الصفاقسي وبصدد الحصول على حكم ضد النجم الساحلي بعدما تأكدت المحكمة الرياضية الدولية أن الأهلي لديه الحق في الحصول على هذا المبالغ.

وطالب الأهلي في شكواه الرسمية للكاف بمنع النجم الساحلي والصفاقسي من القيد الأفريقي وإعلان العقوبات التى تنص عليها اللوائح والتى تُجبر بطلى تونس على تسديد مستحقات الأهلي، لاسيما أن بطل مصر سلك جميع الطرق المشروعة لاسترداد مستحقاته بعدما فشلت الحلول الودية في الحصول على هذه المستحقات.

Advertisements

على صعيد متصل، تلقى مسئولو الأهلى تأكيدات من المحامى السويسرى مونتييرى بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اقترب من إصدار حُكم لصالح القلعة الحمراء ضد ناديى الصفاقسى والنجم الساحلى التونسيين، بسبب تقاعسهما عن تسديد مستحقات الأهلى، فالأخير له فيما يستحق مليوناً و400 ألف دولار لدى النجم الساحلى تمثل الغرامة التى سبق وتم توقيعها ضد الإيفوارى سليمانى كوليبالى بسبب هروبه من الأهلى عام 2017 وتعهد النجم كتابياً بتسديدها للأهلى قبل عام تقريباً لكنه لم يلتزم.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين إدارة الأهلى ومونتييرى الذى تستعين به القلعة الحمراء فى القضايا الخارجية، وأكد خلالها المحامى السويسرى أن الفيفا درس القضيتين جيداً واطّلع على المستندات التى قدمها الأهلى ضد بطلى تونس، واقترب الاتحاد الدولى من إصدار حكم لصالح الأهلى فى صراعه مع النجم الساحلى والصفاقسي.