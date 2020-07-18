شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يدخل معسكرا مغلقا 6 أغسطس استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب الصالات، بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، معسكرا مغلقا يوم 6 أغسطس المقبل، استعدادا لبطولة كأس العالم فى ليتوانيا، واتفق مسئولو المنتخب مع الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام، على كرة الصالات على أن الفريق سيجرى المسحات قبل دخوله للمعسكر فى ظل الحرص الكبير على سلامة اللاعبين قبل البدء فى المعسكر مع توفير كل الإجراءات الاحترازية.

وأثنت الدكتورة سحر عبد الحق، على منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفنى، وما قدمه من إنجازات فى الفترة الأخيرة، وقالت عبد الحق إن المنتخب يلقى دعما كبيرا ومساندة من جانب اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجناينى، وأنها تسعى لتوفير كل مطالب الجهاز الفنى من أجل الوصول بالفريق لمراكز متقدمة فى كأس العالم القادمة ليتوانيا 2021.

وأشارت سحر عبد الحق إلى دراسة توسيع قاعدة الممارسة بزيادة عدد الفرق المشاركة فى الدورى الممتاز أو القسم الثانى لكرة الصالات، حيث يصب ذلك فى مصلحة المنتخب مستقبلا من حيث اتساع قاعدة الاختيار وظهور مواهب جديدة متميزة.

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وحقق الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح ونادر رشاد مدرب عام وأيمن عبد الرحمن مدرب حراس ونواف الوجيه إدارى المنتخب، أكثر من إنجاز خلال الفترة الماضية أبرزها الحصول على برونزية أولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 بعد الفوز على الأرجنتين 4/5 فى مباراة تحديد الثالث والرابع وسجل محمد طلعت سوبر هاتريك أربع أهداف وسجل محمد السيد هدف.

كما صعد منتخب مصر لكرة الصالات لدور الثمانية بكأس العالم 2016 بكولومبيا بعد الصعود لدور الـ16 وحقق فراعنة الصالات الفوز على كوبا 1/7 وعلى إيطاليا فى دور الـ16 3/4 وسجل اللاعب عبده الأشول الملقب بقاهر إيطاليا هاتريك وسجل عصام علاء هدف.

ونجح منتخب مصر لكرة الصالات مؤخرا، فى الصعود لكأس العالم ليتوانيا 2021 بعدما حصد المركز الثانى فى بطولة الأمم الأفريقية والهزيمة أمام منتخب المغرب فى النهائى وسط مؤامراة من الجانب المغربى، وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على غينيا 0/9 وانجولا 0/3 وموزمبيق 2/3 فى الدورالتمهيدى وفى دور قبل النهائى الفوز على ليبيا 2/5.