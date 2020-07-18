شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نجوم رحلوا عن الأهلي بالمجان وطلبهم للعودة بالملايين.. بيكهام آخرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرر الأهلي ظاهرة شراء نجومه السابقين بعد قرار التفريط عنهم بالمجان، سواء لعدم وجود مكان في قائمة الفريق الأحمر لقيدهم والاستفادة منهم، أو لدخولهم ضمن الصفقات التبادلية التي أبرمها مسئولي القلعة الحمراء مع نجوم سابقين، قبل أن يعودي لشرائهم بالملايين بعد تألقهم مع أنديتهم وتقديم مستويات قوية تشفع له في الانضمام لصفوف المارد الأحمر.

أحمد رمضان بيكهام هو آخر اللاعبين الذي تفكر إدارة الأهلي في استعادته بعد التفريط فيه من قبل، لتدعيم صفوف المارد الأحمر، لاسيما أنه لاعب جوكر يجيد اللعب في قلب الدفاع والوسط الدفاعي والجبهة اليمنى، وهي نوعية اللاعبين التي يفضلها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الذي لا يحب تقيد اللاعب بمركز بعينه.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها ‏لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي، والجهاز الفني والطبي والإداري يوم الأربعاء الماضي داخل ‏ملعب التتش، وقال مدير الكرة إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية، وتم التأكد من ‏سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.، وأجرى الأهلي «4 مسحات طبية» حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم ‏الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات، ويحرص الأهلي على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية قبل وأثناء وبعد التدريبات اليومية على ملعب التتش.‏ ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.

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من ناحية أخرى، أجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى اتحاد الكرة، بشأن سرعة صرف تكاليف علاج حمدى فتحى لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى الأول الذى أُصيب فى معسكر المنتخب خلال نوفمبر الماضى بقطع فى غضروف الركبة، وأجرى جراحة فى ألمانيا ويحق للأهلى الحصول على تكاليف هذه الجراحة، وفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" باعتبار أن اللاعب أُصيب فى معسكر للمنتخب الوطنى.

وطالب الأهلى منذ فترة اتحاد الكرة بصرف تكاليف الجراحة خاصة أنه مر عليها فترة طويلة قاربت على العشرة أشهر، كما أن النادى قدّم للاتحاد جميع الفواتير والمستندات الخاصة بالجراحة وتكاليفها غير أن الاتحاد لم يُسدد المبلغ حتى الآن، الأمر الذى جعل مسئولى القلعة الحمراء يستعجلون صرف هذا المبلغ حالياً بعدما مرت فترة طويلة مرت على تعافى اللاعب من الإصابة، كما أنه شارك فى التدريبات الجماعية للأهلى مؤخراً.

كما اطمأن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على حالة حمدى فتحى من خلال عدة اتصالات هاتفية تمت خلال الأيام الماضية عن طريق أكثر من عضو بجهاز المنتخب بعد تعافى اللاعب للشفاء من جراحة غضروف الركبة، وأكد اللاعب للجهاز الفنى للمنتخب على تحسن حالته بعد مشاركته طوال الاسبوع الماضى فى التدريبات الجماعية بجانب مشاركته أمس فى المباراة الودية (تراى ماتش) الذى أقيم بين لاعبى الأهلى على ملعب التتش بالجزيرة، وكشف اللاعب للجهاز الفنى للمنتخب على إنه أصبح جاهز تماما للمباريات على أن تكون مشاركته قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.